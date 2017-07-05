Утеплением фасадов в Петербурге займутся в 2018 году из-за расчета нагрузок на дома

Утеплением фасадов в рамках программы капитального ремонта займутся только в 2018 году. В этом году будут произведены расчеты нагрузок на здания.

Заместитель главы жилищного комитета Смольного Алексей Бородуля рассказал, что утеплением фасадов в Петербурге займутся только в 2018 году. В марте в закон города внесли поправки, которые включили эти работы в перечень программы капитального ремонта. Однако в этом году к работам приступать не будут.

Чиновники займутся обследованием фасадов, чтобы определить: смогут ли они вынести нагрузку. Это займет остаток 2017 года, поэтому к работам приступят только в следующем году.

В 2017 году планировали отремонтировать 234 фасада. Ремонт 13 полностью завершен. Еще 176 находятся в работе. Кроме того. Планируется отреставрировать 453 крыши. Сданы 102, еще 110 - в высокой стадии готовности.

Ранее Piter.tv сообщал, что в фонде капремонта связали долг петербуржцев с политической агитацией.