Смольный начал закупку украшений к Новому году

Комитет по государственному заказу объявил конкурс на закупку украшений города к Новому году. На гирлянды и фигуры потратят 190 миллионов рублей.

Еще не настала и середина лета, а власти Северной столицы уже начали готовиться к Новому году. Комитет по государственному заказу Петербурга заранее объявил конкурс на закупку украшений города к Новому городу.

По данным электронной площадки РТС, на гирлянды, елки и фигуры Петербург потратит 190 миллионов рублей. Ожидается, что ключевым элементом праздничных украшений станет световая композиция на фасаде здания Смольного. А также фигуры возле него и гирлянды на окружающих деревьях.

В 2017 году на улицах города установят 39 искусственных елок, 840 святящихся конструкций. Более сотни деревьев украсят "падающим снегом". Украшать город закончат к 1 декабря. Конструкции останутся на улицах в течение двух месяцев.

В 2016 году на покупку украшений потратили 242 миллиона рублей. Город приобрел в пользование 18 искусственных елей.