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Козак заявил, что Петербург может принять Олимпийские игры в 2028 году
Сегодня, 18:50
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Butenko
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Козак заявил, что Петербург может принять Олимпийские игры в 2028 году

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Правда, пока что Олимпийский комитет России не определился с окончательным выбором города-кандидата на проведение Летних игр в 2028 году.

 Петербург может стать столицей Летней Олимпиады в 2028 году. Об этом заявил глава ОКР Александр Жуков в интервью ТАСС. По его словам, Северная столица обладает всеми чертами города-кандидата на проведение Олимпийских игр. Впрочем, наряду с Санкт-Петербургом опытный чиновник назвал и два других города: Казань и Сочи.

В России есть несколько городов, которые могли бы принять летние Олимпийские игры. Это Казань, Сочи, Санкт-Петербург. Они вполне могли бы претендовать. У нас есть хороший опыт проведения Игр в Сочи. И я уверен, что Россия способна проводить крупнейшие соревнования на самом высоком уровне, – цитирует агентство слова Козака.

 В данный момент Олимпийский комитет России только готовит заявку на конкурс за звание столицы Олимпийских игр в 2028 году. Однако, как пишет "Фонтанка", идею провести Олимпиаду именно в Петербурге уже поддержал губернатор города Георгий Полтавченко. Кроме того, Козак намекнул, что эту идею позитивно оценили и в Правительстве РФ. 
 
Возможно, судьба "петербургской заявки" будет зависеть от уровня проведения Кубка Конфедерации в Северной столице. Он состоится уже в этом году и покажет уровень работы городской спортивной инфраструктуры и надежность местных чиновников.
 
Теги: новости петербурга , новости спб , олимпийские игры 2028 в петербурге
Категории: Новости СПб Спорт

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