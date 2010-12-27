Козак заявил, что Петербург может принять Олимпийские игры в 2028 году

Правда, пока что Олимпийский комитет России не определился с окончательным выбором города-кандидата на проведение Летних игр в 2028 году.

Петербург может стать столицей Летней Олимпиады в 2028 году. Об этом заявил глава ОКР Александр Жуков в интервью ТАСС. По его словам, Северная столица обладает всеми чертами города-кандидата на проведение Олимпийских игр. Впрочем, наряду с Санкт-Петербургом опытный чиновник назвал и два других города: Казань и Сочи.

В России есть несколько городов, которые могли бы принять летние Олимпийские игры. Это Казань, Сочи, Санкт-Петербург. Они вполне могли бы претендовать. У нас есть хороший опыт проведения Игр в Сочи. И я уверен, что Россия способна проводить крупнейшие соревнования на самом высоком уровне, – цитирует агентство слова Козака.