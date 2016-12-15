Петербург и Ленинградскую область ждет непогода

Тем временем в Москве снова объявлен желтый уровень опасности, который является третьим из пяти.

Сегодня, 2 июля, Ленинградскую область накроют кратковременные дожди. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС". В целом днем будет облачно с прояснениями, однако местами будет идти дождь. Ветер достигнет 11 м/с, а температура воздуха не поднимется выше +22 градусов. Ночью будет довольно прохладно +8...+13 градусов. Особенно плохая погода ожидается во вторник, 4 июля. На область обрушится сильный дождь, ожидается гроза и порывистый ветер.

В Петербурге сегодня также ожидаются кратковременные дожди. В городе будет прохладнее, чем в области. Температура воздуха не поднимется выше +20 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с.

Тем временем, в Москве, объявлен желтый уровень опасности, который является третьим из пяти. МЧС предупреждает жителей столицы об грядущей опасности.

Фото: bulak.kg