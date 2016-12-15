Петербург планирует потратить на капремонт Шлиссельбургского шоссе более миллиарда рублей

Дирекция транспортного строительства объявила электронный аукцион на работы по капремонту Шлиссельбургского шоссе от Петрозаводского шоссе до улицы Пролетарской Победы в понедельник, 3 июля. Максимальная стоимость составляет 1,107 млрд рублей.

Как сообщает "Фонтанка", в понедельник, 3 июля Дирекция транспортного строительства объявила электронные торги на работы по капремонту Шелиссельбургского шоссе от Петрозаводского шоссе до улицы Пролетарской Победы.



Информацию об аукционе сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Предполагается замена дорожного покрытия и тротуаров, устройство берегоукрепления и переоборудование инженерных сетей. Закончить необходимые работы нужно к концу следующего года.