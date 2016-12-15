Как сообщает "Фонтанка", в понедельник, 3 июля Дирекция транспортного строительства объявила электронные торги на работы по капремонту Шелиссельбургского шоссе от Петрозаводского шоссе до улицы Пролетарской Победы.
Информацию об аукционе сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Предполагается замена дорожного покрытия и тротуаров, устройство берегоукрепления и переоборудование инженерных сетей. Закончить необходимые работы нужно к концу следующего года.
Сегодня, 18:02
227
Петербург планирует потратить на капремонт Шлиссельбургского шоссе более миллиарда рублей
Дирекция транспортного строительства объявила электронный аукцион на работы по капремонту Шлиссельбургского шоссе от Петрозаводского шоссе до улицы Пролетарской Победы в понедельник, 3 июля. Максимальная стоимость составляет 1,107 млрд рублей.
Как сообщает "Фонтанка", в понедельник, 3 июля Дирекция транспортного строительства объявила электронные торги на работы по капремонту Шелиссельбургского шоссе от Петрозаводского шоссе до улицы Пролетарской Победы.