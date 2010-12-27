Спектакль "Песни о войне"

В Молодежном театре отметят День Победы "Песнями о войне".

Артисты Молодежного театра на Фонтанке не только играют драматические спектакли, но и, по сложившейся традиции, проводят песенные и чтецкие концерты. «Песни о войне» занимают среди подобных проектов особое место. На этих концертах среди зрителей можно увидеть и ветеранов, и молодых людей, и семьи с детьми, которые с удовольствием подпевают артистам и стоя им аплодируют. Ведь песни о войне невероятным образом соединяют поколения, потому что говорят о самом главном – о дружбе, храбрости, верности, победе и памяти. 9 мая артисты Молодежного театра исполнят самые известные песни - исполнят без подражания Утёсову, Шульженко или Бернесу, а так, как они их чувствуют сами. Выступления артистов будут сопровождаться военной кинохроникой и превратятся в настоящие миниспектакли, которые расскажут зрителям о далеких 1940-х, когда под обстрелами, невзирая на опасность, фронтовые концертные бригады дарили надежду и веру в Победу.