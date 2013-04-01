ДТП: на Московском проспекте сбили человека

В результате столкновения двух легковушек пострадал пешеход. Мужчина доставлен в больницу.

26 декабря в 9.30 на пересечении Московского проспекта и улицы Решетникова столкнулись две иномарки Мазда и Хонда. Из-за сильного удара Мазду отбросило на тротуар. В этот момент по пешеходной части шел мужчина. Он не успел отбежать, и в итоге легковушка задела пешехода. Пострадавший получил серьезные повреждения. По словам очевидцев, мужчине на вид лет 50. Свидетели несчастного случая вызвали спасательные службы. Медики госпитализировали пострадавшего с тяжелейшими травмами. Водители иномарок не пострадали. На снимках видно, что весь корпус Мазды находится в пешеходной зоне.

В данный момент выясняют детали случившегося. На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники ДПС. Спасательные службы предупреждают об опасностях на дороге. Они настоятельно рекомендуют всем участникам движения быть крайне внимательными, не нарушать ПДД. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим. Ранее мы писали, что в результате аварии на пересечении улицы Бухарестская и проспекта Славы мини грузовик задавил троих пешеходов. На большой скорости он резко вывернул с Бухарестской, перевернулся на бок и сбил с ног людей, пересекавших проезжую часть на зеленый сигнал светофора по зебре.

Фотографии: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Видео: youtube, Иван/ Улицы и проспекты Санкт-Петербурга