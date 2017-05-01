Первомайская колонная прошлась по Невскому проспекту: фото и видео

В честь Праздника весны и труда в Северной столице прошло традиционное шествие по Невскому проспекту. Участники активно выкладывают в сеть фотографии и видеозаписи с шествия.

Праздничная колонная двинулась в шествие по Невскому проспекту в 11.00 1 мая. Движение началось от пересечения главной улицы города и улицы Марата. Возглавил шествия губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Кроме того, участвуют вице-губернаторы Александр Говорунов и Игорь Албин. Также среди рядов был замечен депутат Государственной думы Виталий Милонов. Народный избранник попытался внедрится в колонну градозащитников и ЛГБТ-активистов. Однако ему не дали этого сделать.

Колонная идет под аккомпанемент духового оркестра. Первыми идет группа людей с большим транспарантом : "1 Мая - Праздник весны и труда". Шествие продлится до Дворцовой площади. Там состоится традиционный митинг.

Кроме того из-за шествия в центре перекрыли движение по нескольким улицам, что не могло пройти бесследно. Ранее Piter.tv сообщал, что из-за первомайского шествия в центре Петербурга собрались пробки.

Фото: Instagram / sankt_peterburg_piter, andrew_skachkov1966, lesya_lesya_r, shum_yaroslavna

Видео: Instagram / olgamorenova, ksanaogo