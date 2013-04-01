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Первое видео с места крушения военного самолёта Минобороны России Ту-154

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Как сообщают СМИ, сегодня было решено, что 26 декабря 2016 года станет общенациональным Днём траура

Напомним, что сегодня утром 25 декабря 2016 года в Черном море потерпел катастрофу самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны России. Выживших нет. Как стало известно по уточнённым данным, самолет направлялся в сирийскую провинцию Латакия, на борту находились 93 человека — музыканты ансамбля имени Александрова, девять представителей средств массовой информации, шесть сопровождающих и восемь членов экипажа.

"Самолет перед вылетом прошел все плановые проверки и был исправен. Никаких претензий к техническому состоянию воздушного судна перед вылетом не было", — сообщил источник информационному агентству "Интерфакс" в экстренных службах. Однако, версия о технической поломке наиболее вероятная. Однако, в Минобороне сообщают, что на настоящий момент отрабатывается версия теракта. 


Видео: Twitter, @ComradZampolit 
Теги: авиакатастрофа под сочи , авиакатастрофа ту 154 , ту 154
Категории: Мировые новости Новости России Лента новостей Происшествия

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