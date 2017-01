Первый танец Дональда Трампа в должности президента США с супругой взбудоражил весь мир

Вчера, 20 января Дональд Трамп официально стал президентом Соединённых Штатов Америки, и поэтому, на торжествах по случаю инаугурации президента США политик вместе с супругой Меланией станцевал первый традиционный танец

45-й президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья исполнили танец на торжественном балу в честь инаугурации. Чуть позже к паре счастливых мужа и жены присоединились вице-президент Майк Пенс со своей избранницей, а также четверо детей нынешней главы США — Иванка, Тиффани, Эрик и Дональд-младший — со своими спутниками.



Инаугурационный танец является традицией. Дональд и Мелания Трамп исполнили его под музыку Фрэнка Синатры "I'll do it my way" — "Я сделаю по-своему". Сам Синатра однажды выступал на инаугурации Джона Кеннеди.



Видео: YouTube, CNN