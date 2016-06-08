Первый самолет МС-21 вышел из сборочного цеха

МС-21 завершил очередной этап тестовых испытаний, и начался финальный этап подготовки к первому испытательному полету

Первый летный экземпляр российского узкофюзеляжного самолета МС-21 покинул цех окончательной сборки на авиационном заводе корпорации «Иркут». Лайнер, которы обещал стать конкурентом Boeing-737 MAX и Airbus A320neo, должен был подняться в воздух в феврале-марте 2017 года, однако этот срок был отодвинут.

Ближне-среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 создается на смену устаревшим судам типа Ту-154. Воздушное судно способно взять на борт от 150 до 210 пассажиров. Максимальное расстояние полета — до пяти тысяч километров.

В конце 2018 года или начале 2019-го первые летные экземпляры МС-21 должны быть поставлены «Аэрофлоту», пишет Lenta.ru.

Видео: youtube