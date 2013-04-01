Первый этап ЖК «Золотые купола» сдан в эксплуатацию

Группа компаний «РосСтройИнвест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа первой очереди строительства малоэтажного жилого района «Золотые купола», расположенного в Сертолово (Всеволожский район Ленинградской области). Соответствующий документ был выдан застройщику Управлением государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга по результатам итоговых проверок.

Группа компаний «РосСтройИнвест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа первой очереди строительства малоэтажного жилого района «Золотые купола», расположенного в Сертолово (Всеволожский район Ленинградской области). Соответствующий документ был выдан застройщику Управлением государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга по результатам итоговых проверок.

«Уходящий год выдался не простым для строительной отрасли, но мы считаем, что для нас год был хорошим, так как мы выполнили все намеченные планы. Более того, мы побили свой собственный рекорд по вводу жилья - ввели в эксплуатацию около 90 тыс. кв. метров. Помимо первого этапа ЖК «Золотые купола», в декабре мы ввели вторую очередь ЖК «Город мастеров», расположенного в Калининском районе Петербурга. На обоих объектах уже приступили к заселению», - отмечает председатель правления ГК «РосСтройИнвест» Игорь Креславский.

В рамках первого этапа ЖК «Золотые купола» в эксплуатацию введены восемь четырехэтажных домов общей площадью 44131,7 кв.м. Фасады корпусов выполнены в едином стиле неоклассицизма с витражным остеклением. Здания украшены башенками с куполами. В гостевых холлах выполнена дизайнерская отделка. На территории жилого комплекса оборудованы открытые автостоянки, во дворах расположились площадки для детских игр, цветники и скамейки, пешеходные дорожки для прогулок.

Всего в первом этапе построено 854 квартиры, в их числе «студии», одно-, двух-, трехкомнатные квартиры площадью от 24,2 до 82,15 кв.м. Квартирография разрабатывалась с учетом пожеланий покупателей: традиционные планировки и «евро» с кухнями до 20 кв.м., двусторонние квартиры и угловые двухкомнатные квартиры с полукруглыми балконами, расположенные под куполами. Высота потолков составила 2,74 м.

Напомним, малоэтажный жилой район «Золотые купола» возводится на участке площадью 64 га, в Сертолово, в окружении лесов и в пешеходной близости от озер Медное и Сарженское. К моменту реализации всего проекта здесь будет построен квартал на 8 тысячи жителей. В числе объектов инфраструктуры планируется построить школу со спортивным стадионом, два детских сада с бассейнами, большой торгово-развлекательный комплекс, детский парк, магазины и кафе. Также застройщик откроет в квартале свой культурно-образовательный центр с занятиями и мероприятиями для детей и взрослых. На данный момент «РосСтройИнвест» уже ведет строительство детского сада с бассейном на 220 детей. Возвести ДОУ планируется в конце 2017 года к моменту заселения жителей второго этапа строительства.