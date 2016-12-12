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Первые кадры после обрушения шестиэтажного здания в Стамбуле

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В турецком Стамбуле в европейской части города обрушилось шестиэтажное здание: есть жертвы.

13 января в турецком Стамбуле в европейской части города обрушилось шестиэтажное здание. По имеющейся информации в результате обрушения погиб один человек, пятеро пострадали. Отмечается, что здание было пустым. Пострадавшие и погибший являются случайными прохожими, которых задело падающими кусками бетона и арматуры. Инцидент вызвал небольшую панику среди местных жителей и сотрудников автозаправочной станции, расположенной рядом с обвалившимся строением.
Теги: новости стамбула , новости турции , разрушилось здание в турции
Категории: Лента новостей Происшествия

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