Первые кадры после обрушения шестиэтажного здания в Стамбуле

В турецком Стамбуле в европейской части города обрушилось шестиэтажное здание: есть жертвы.

13 января в турецком Стамбуле в европейской части города обрушилось шестиэтажное здание. По имеющейся информации в результате обрушения погиб один человек, пятеро пострадали. Отмечается, что здание было пустым. Пострадавшие и погибший являются случайными прохожими, которых задело падающими кусками бетона и арматуры. Инцидент вызвал небольшую панику среди местных жителей и сотрудников автозаправочной станции, расположенной рядом с обвалившимся строением.