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Осторожно, водитель: Суздальский проспект перекроют из-за велосипедистов
Сегодня, 13:54
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Butenko
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Осторожно, водитель: Суздальский проспект перекроют из-за велосипедистов

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В это воскресенье, 16 июля, часть Суздальского проспекта будет перекрыта на 4 часа.

В северной части Санкт-Петербурга на этих выходных ожидается серьезное ограничение в движении. Городские власти анонсировали перекрытие Суздальского проспекта в воскресенье, 16 июля. Движение автотранспорта будет ограничено с 12 до 16 часов дня из-за спортивных соревнований. Водители не смогут проехать по участку от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса. Как сообщает "Петербургский дневник", в это время в городе пройдет первенство Санкт-Петербурга по велоспорту. Шоссейные велосипедисты будут соревноваться в групповых гонках.

Ранее Piter.TV публиковал другую новость, которая наверняка расстроит автолюбителей. Мы писали, что на ЗСД повысит тарифы для машин без транспондеров с 22 июля: сравнение тарифов.

 

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Теги: новости петербурга , новости спб , суздальский проспект перекрыт
Категории: Новости СПб

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