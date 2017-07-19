Премьерная серия седьмого сезона "Игры престолов" бьёт все рекорды

Первый эпизод 7 сезона "Игры престолов" посмотрело более 16 миллионов зрителей, что на 50% больше, чем у премьерной серии прошлого сезона. Об этом сообщает газета New York Times.

По данным СМИ, премьерную серию 7 сезона культового сериала "Игра престолов" посмотрело более 16 миллионов зрителей.



Несмотря на то, что 7 сезон популярной картины вышел с опозданием — в июле вместо апреля, ожидания зрителей оправдались. Многие пользователи уже поделились своими эмоциями в социальных сетях.



По словам пользователей сети, первый эпизод нового сезона просто идеален.



Серия, как и весь седьмой сезон, сопровождается слоганом "Зима здесь". Он сменил слоган "Зима близко", который использовался ранее.



Серия уже вызвала бурю обсуждений среди фанатов. Например, появление британского поп-музыканта и актёра Эда Ширана в эпизодической роли вызвало неоднозначную реакцию. Из-за массовой критики после выхода серии Ширан даже удалил свой аккаунт в Twitter. Также поклонники сериала активно обсуждают возвращение Дейенерис Таргариен в Вестерос. Фанаты пророчат "Матери драконов" возвращение своего трона.



Отметим, что в интернете уже появился промо-трейлер ко второй серии седьмого сезона «Игры престолов». Её зрители увидят 23 июля 2017 года.



Текст: Анна Курылёва



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