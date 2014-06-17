Перфоманс: опасные предложения, смертельные поцелуи и полторы тысячи глаз

Всем любителям книг и ценителей музеев посвящается. В новом выпуске рубрики поговорим о современном искусстве, а точнее, об одной яркой и своего рода эпохальной его представительнице.

Перфоманс - форма современного искусства, в которой объектом внимания становится не картины и скульптуры, а сам художник и его действия. Многие не любят, не признают и вообще не причисляют к рядам прекрасного такую форму отображения действительности. И, сказать по правде, это скорее всего потому, что человеку действительно мало выпадает хороших перфомансов в жизни.

Заговорив о современном искусстве, мы, конечно же, не можем обойти стороной его рок звезду и «бабушку перформанса» Марину Абрамович. Эта женщина из югославии на протяжении 50 лет расширяла границы отношений между художником и аудиторией, с помощью собственного тела и возможностей разума. Мы рассмотрим самые интересные и эстетически приятные ее работы.

Исследуя свои физические и ментальные пределы, Марина в поисках эмоционального и духовного преображения находила самые своеобразные формы для своих творений, и надо признать, порой очень опасные формы.

В ее работе «Ритм 0" которая проходила в Милане, Марина представ перед зрителем, предложила сделать с ней все, что они хотят, воспользовавшись предметами на столике. И никто и ожидать не мог, во что превратиться тихая и скромная начальная аудитория. Перфоманс был прерван в тот момент, когда полураздетой художнице засунули в рот дуло пистолета. Этот ее опыт показал, кем становится толпа, если дать ей в руки такую свободу действий.

Следующая работа - «Дом с видом на океан», в которой художница почти две недели жила в некоем подобии квартиры, состоящей из трех открытых платформ, подвешенной на стене галереи. Все это время она не разговаривала и не ела, предоставив зрителю всю свою жизнь на обозрение.

Далее, хочется вспомнить творческий и любовный тандем двух художников, принёсших ни один плод современному искусству. Марина и Улай встретившись однажды, решили создать из себя некое коллективное существо, называемое «другое». Они говорили о своей паре только как о частях одного двухголового тела, одевались и вели себя как близнецы, и не имели друг от друга секретов.

Их яркая работа, под названием «Смерть себя» показала способность человека поглощать жизнь другой личности, обменивая и уничтожая её. В этом перфомансе Марина и Улай соединили свои рты специальной трубкой, и вдыхали выдохи друг друга. Все это длилось до тех пор, пока через семнадцать минут после начала этого смертельного поцелуя оба до отказа не наполнили свои легкие углекислым газом и не упали без сознания. В их инсталляциях и композициях еще часто будут встречаться взаимодействия людей в отношениях.

В 1988 году пара решает провести один из самых незабываемых всемирно известных своих перфомансов, который навеки должен будет разорвать их тесную связь. Они отправляются в духовное путешествие с разных сторон Великой китайской стены. Улай начал эту, по словам Абрамович, «законченную личную драму» из пустыни Гоби, а она же с желтого моря. Через 2500 километров они встретились посередине и, попрощавшись навсегда, разошлись в разные стороны.

Последний перфоманс нашего топа прошел уже в 2010 году и назывался «В присутствии художника». Он шел 736 часов и 30 минут, в течение которых Марина своим взглядом устанавливала контакт с любым желающим. За время этой инсталляции художница посмотрела в глаза полутора тысячам людей. В первый день эксперимента, перед ней на стул сел седой мужчина, увидев которого - женщина заплакала. Это был Улай, спустя 22 года.

Надо добавить, что отношения в жизни Марины стали для нее уроком, который она иронично отразила в своём «Манифесте жизни художника». Раздел «Отношение художника к любви» состоит из трёх повторяющихся пунктов: Художник не должен влюбляться в другого художника.

Теперь реальная бабушка современного искусство (Марине уже 70) говорит о пройденном пути с улыбкой: «Знаете, что интересно? Сначала все сорок лет думают, что ты ненормальная, что тебя лечить надо, а потом ты получаешь признание. Надо потратить очень много времени, чтобы тебя начали воспринимать всерьёз».

Художники всех времен и народов общались с миром посредством своих работ. Так и мастера перфомансов зачастую такими необычными методами передают свои послания и кричат о проблемах в современном мире. Желаю вам действительно достойных перфомансов и увлекательных выходных.





Видео: PiterTV, YouTube: Marina Abramovic Institute,

Dogwoof, ddpdirect, Milica Zec, KunstSpektrum,

TheSpiceOfLife, Maite Santibañez

Дарья Молчанова