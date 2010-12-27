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На Купчинской у машины оставили гранату без чеки: улицу перекрыли
Сегодня, 15:52
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Asyaromanenkova
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На Купчинской у машины оставили гранату без чеки: улицу перекрыли

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Очевидцы сообщают, что на Купчинской в ручке двери оставили гранату без чеки. Из-за инцидента перекрыли участок улицы.

Загадочный инцидент произошел в четверг, 20 июля, около дома 32 на Купчинской улице. Неизвестные подложили гранату в ручку водительской двери Chevrolet Tahoe. При этом боеприпас без чеки, что увеличивает его опасность.

На Купчинской у машины оставили гранату без чеки: улицу перекрылиНа Купчинской у машины оставили гранату без чеки: улицу перекрыли

На место прибыли правоохранительные органы. Часть парковки оцепили. Вокруг опасной зоны дежурят полицейские. Очевидно, дожидаются прибытия специалистов-взрывотехников.

Кто и по какой причине подбросил гранату к машине - пока остается загадкой. Также пока не известно, где находится владелец автомобиля.

На Купчинской у машины оставили гранату без чеки: улицу перекрыли

Фото: Мегаполис

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Теги: взрывотехники , граната , новости спб , перекрыли улицу , происшествия спб , эвакуация
Категории: Происшествия

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