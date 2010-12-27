На Купчинской у машины оставили гранату без чеки: улицу перекрыли

Очевидцы сообщают, что на Купчинской в ручке двери оставили гранату без чеки. Из-за инцидента перекрыли участок улицы.

Загадочный инцидент произошел в четверг, 20 июля, около дома 32 на Купчинской улице. Неизвестные подложили гранату в ручку водительской двери Chevrolet Tahoe. При этом боеприпас без чеки, что увеличивает его опасность.

На место прибыли правоохранительные органы. Часть парковки оцепили. Вокруг опасной зоны дежурят полицейские. Очевидно, дожидаются прибытия специалистов-взрывотехников.

Кто и по какой причине подбросил гранату к машине - пока остается загадкой. Также пока не известно, где находится владелец автомобиля.

Фото: Мегаполис