К середине 2018 года Апраксин двор переедет из центра в спальные районы

Торговцы Апраксина двора готовятся к переезду в спальные районы. К середине 2016 года рынок выедет из центра города на улицу Салова или улицу Руставели.

Председатель Комитета по инвестициям Ирина Бабюк рассказала, что к середине 2018 Апраксин двор должен выехать из центра города. Предприниматели дали согласие на выезд в спальные районы. Смольный рассматривает две точки для разрешения Апрашки. Лавки перенесут либо на улицу Салова, 52, либо на территорию городского рынка на улице Руставели. В первой точке территорию собираются приспособить под торговые точки, в том числе за счет бизнеса. Городской рынок также подготовят к переезду.

Власти города планируют, что к реставрации части корпусов можно будет приступить уже в этом году. В частности ремонтировать будут расположенные по периметру квартала здания. Летом корпуса 54, 55 и 57 выставят на торги под креативные пространства. Корпуса 37-38, 2 и 3 будут восстановлены за счет инвесторов. Этими зданиями владеют ТК "Питер", "Людмила" и "Невская оптика". Компании думают о размещении в зданиях точек общепита и торговли.

Кроме того, в этом году управляющая компания проведет обследование территории и оборудования инфраструктуры Апраксина двора. Результаты исследования помогут в усовершенствовании концепции. В зданиях оставят апартаменты и подземное пространство. Однако количество жилья сократят после критики губернатора.

Видео: Youtube / anna1biz