Перед Новым годом по пути в Москву пропали 18 тонн мандаринов

Водитель утверждает, что выгрузил фрукты в Подмосковье

По пути из Петербурга в Москву накануне пропала фура, нагруженная 18 тоннами мандаринов. 26 декабря 2016 года одна из петербургских компаний нашла водителя с большегрузным автомобилем, который согласился выполнить заказ.

Мандарины были погружены в автомобиль VOLVO FH-12 на складе на проспекте Непокоренных 26 декабря. Фура отправилась в Москву, но по адресу, указанному в путевом листе, не прибыла.

Водитель сообщил, что доставил груз по адресу в деревне Апаринки Ленинского района. При этом компания, которая должна была получить мандарины, не получила их. Возбуждено уголовное дело по статье "кража".

Видео: архив instagram