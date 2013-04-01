Появилось видео аварии в Красноярске, спровоцированной расторопным пешеходом

Молодой человек перебежал дорогу на перекрестке, когда зеленый сигнал сменялся на красный. Водитель пропустил пешехода. Но получил удар в задний бампер от другого авто.

Водители Красноярска рвут и мечут: в городе произошла авария, как считают владельцы машин, по вине пешехода. Во вторник, 20 декабря, на перекрестке улиц Киренского и Чкалова столкнулись седан и внедорожник.

Первая машина затормозила перед пешеходом, который торопился через дорогу. Вот тут и возникает масса вопросов. Сообщается, что молодой человек бежал на зеленый, но торопился, так как тот заканчивался для пешеходов. При этом комментаторы в социальных сетях утверждают, что переходить дорогу в этом месте нельзя. На видео не видно знаков или дорожной разметки, так что рассудить может только ГИБДД. Однако в инспекции говорят. Что к ним по поводу ДТП никто не обращался.

Когда седан приостановился перед торопившимся человеком, ехавший за ним внедорожник протаранил его сзади. Авария не серьезная. Но куда более серьезны споры, которые она вызвала. Есть те, кто валит все на пешехода. Но другие отмечают, что всегда стоит помнить о дистанции между машинами.

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Видео: Youtube / kraschp