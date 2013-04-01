Пенза: покатушки на "ватрушке" закончились гибелью

При скоростном спуске со снежной горы на тюбинге молодые люди врезались в дерево

Трагическое происшествие случилось накануне в Пензе в районе Засеки.

Молодая пара, девушка со своим молодым человеком, катались на тюбинге с горы. Свидетели сноубордисты рассказали, что видели как "ватрушка" неслась по склону на огромной скорости, на которой, обнявшись сидели парень и девушка. В один из моментов "ватрушку" вынесло на растущее дерево. Звук от удара был довольно сильный и неприятный. Парня выкинуло из саней помимо дерева, а вот на девушку обрушилась вся сила от столкновения.

Врачи к месту аварии смогли добраться только через полчаса, так как им пришлось идти пешком по склону. Медики, с помощью очевидцев, транспортировали пострадавших до автомобиля "скорой помощи", затем их госпитализировали в больницу. К сожалению девушка от полученных травм скончалась. Девушке был 21 год.

МЧС предупреждает, что данный вид катания очень опасен, и призывает быть аккуратными при выборе спуска на "ватрушке".

Видео: YouTube/Eugene Andreev