Пенсионер из Пикалево отдал мошеннику настоящие деньги в обмен на "прикольные"

Мошенник представился "исполнителем указа Президента" и предложил поменять деньги на "новые". Однако деньги оказались фальшивыми.

По данным АН «Оперативное прикрытие», молодой мужчина лет 30-ти европейской внешности явился в квартиру 79-летнего пенсионера на Школьной улице 6 июня около 13 часов. Злоумышленник представился фамилией "Софронов"и сказал, что во исполнение указа Президента производится обмен пожилым людям старых денег на новые.

Пожилой мужчина передал мошеннику 53 000 рублей (9 купюр по 5000 рублей и 8 купюр по 1000 рублей), а в замен получил 10 купюр по 5000 рублей. Спустя некоторое время, пенсионер обнаружил на купюрах надпись: «Банк приколов».