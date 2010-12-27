"Исцеляющий звонок" обошелся пожилой петербурженке в 200 тысяч рублей

Преступник "вытянул" деньги из 80-ти летней пенсионерки за медицинскую помощь по телефону.

По данным АН «Оперативное прикрытие», 15 июня в полицию Адмиралтейского района обратилась 80-летняя пенсионерка. Пожилая петербурженка рассказала, что днем 14 июня неизвестный преступник путем обмана, за оказание медицинской помощи по телефону, получил от нее 200 тысяч рублей. За деньгами в квартиру на Московском проспекте пришел «кавказец» 25-30 лет в спортивной одежде.



Похожий случай произошел с жительницей Купчино. 9 июня пенсионерке на домашний телефон позвонил неизвестный, сообщил, что внук 85-летней пенсионерки якобы находится в полиции, и потребовал за его освобождение 800 тысяч рублей. Через 5 минут в квартиру на Дунайском проспекте пришел европеец лет 30-ти и представился следователем. Пожилая женщина отдала лже-следователю 96 тысяч рублей – это все, что было в ее квартире.