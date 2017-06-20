По данным "Конкретно.ру", 61-летняя женщина была доставлен в Мариинскую больницу 19 июня в 16:40. Пенсионерку госпитализировали с переломом позвоночника. Состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести.
По словам пострадавшей, накануне около 15:20 у дома 3 по Сенной площади она упала в маршрутке во время резкого торможения.
По факту проводится проверка.
Сегодня, 11:39
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Пенсионерка сломала позвоночник в маршрутке на Сенной площади
Пожилая петербурженка около 15:20 у дома 3 по Сенной площади упала во время проезда в маршрутке и сломала позвоночник. По факту проводится проверка.
По данным "Конкретно.ру", 61-летняя женщина была доставлен в Мариинскую больницу 19 июня в 16:40. Пенсионерку госпитализировали с переломом позвоночника. Состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести.