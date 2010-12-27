30 мая скопились огромные очереди в Ленобласти в почтовых отделениях

В Ленобласти из-за сбоя в работе компьютеров скопились большие очереди в отделениях почты России.

В Ленобласти в отделениях "Почты России" образовались огромные очереди. Предположительно из-за сбоя в работе компьютеров.

Сложившуюся проблему можно увидеть в почтовых отделениях Нового Девяткино, Мурино, Токсово, Всеволожска и поселка Кузьмоловский. Пенсионеры приехали на почту, чтобы продлить действие льготных проездных билетов.

По словам очевидцев процедура продления проездных длится в период с 25 по 5 число каждого месяца. Провести данную операцию через интернет или терминал невозможно, поэтому скапливаются большие очереди. А из-за сбоя в работе компьютеров очереди только увеличелись.