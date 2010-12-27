Пенсионер "припарковал" свою машину в Фонтанке

Курьезное, но грустное ЧП произошло утром в пятницу, 28 апреля. Напротив дома 2 на набережной реки Фонтанки в аварию попал 70-летний водитель. Как уточняют в отделе пропаганды УГИБДД по Петербурге и области, ДТП произошло около 08.10 утра.
Пенсионер парковал свою Honda и не смог справиться с управлением. Сначала машина налетела на препятствие, а потом и вовсе сорвалась в реку Фонтанку. К счастью, водитель не пострадал и помощь от врачей ему не понадобилась.
Из-за ДТП напротив Летнего сада частично ограничили движение. На месте работает кран, который достает авто из водоема.
Фото: ВКонаткте / Экстренный вызов Санкт-Петербург