Пенсионер "припарковал" свою машину в Фонтанке

Утром в пятницу автомобиль пенсионера каким-то образом уехал от хозяина в реку Фонтанку. Сейчас машину достают из воды при помощи крана.

Курьезное, но грустное ЧП произошло утром в пятницу, 28 апреля. Напротив дома 2 на набережной реки Фонтанки в аварию попал 70-летний водитель. Как уточняют в отделе пропаганды УГИБДД по Петербурге и области, ДТП произошло около 08.10 утра.

Пенсионер парковал свою Honda и не смог справиться с управлением. Сначала машина налетела на препятствие, а потом и вовсе сорвалась в реку Фонтанку. К счастью, водитель не пострадал и помощь от врачей ему не понадобилась.

Из-за ДТП напротив Летнего сада частично ограничили движение. На месте работает кран, который достает авто из водоема.

Фото: ВКонаткте / Экстренный вызов Санкт-Петербург