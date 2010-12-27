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Пенсионер "припарковал" свою машину в Фонтанке
Сегодня, 10:17
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Asyaromanenkova
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Пенсионер "припарковал" свою машину в Фонтанке

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Утром в пятницу автомобиль пенсионера каким-то образом уехал от хозяина в реку Фонтанку. Сейчас машину достают из воды при помощи крана.

Курьезное, но грустное ЧП произошло утром в пятницу, 28 апреля. Напротив дома 2 на набережной реки Фонтанки в аварию попал 70-летний водитель. Как уточняют в отделе пропаганды УГИБДД по Петербурге и области, ДТП произошло около 08.10 утра.

Пенсионер парковал свою Honda и не смог справиться с управлением. Сначала машина налетела на препятствие, а потом и вовсе сорвалась в реку Фонтанку. К счастью, водитель не пострадал и помощь от врачей ему не понадобилась.

Из-за ДТП напротив Летнего сада частично ограничили движение. На месте работает кран, который достает авто из водоема.

Пенсионер "припарковал" свою машину в Фонтанке

Пенсионер "припарковал" свою машину в Фонтанке

Фото: ВКонаткте / Экстренный вызов Санкт-Петербург

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Теги: новости питера , новости спб , парковка , происшествия спб , фонтанка
Категории: Новости СПб

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