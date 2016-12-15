Пенсионер совершил путешествие из Германии в Петербург на тракторе

81-летний Лангнер Винфрид впервые приехал в Россию и цель его поездки – показать, что россияне и жители Германии являются друзьями

Пожилой путешественник из Германии приехал на тракторе в Санкт-Петербург и подарил городу флаг Нижней Саксонии. Пенсионеру Винфриду Лангнеру из Нижней Саксонии потребовалось полтора месяца, чтобы преодолеть 6 тыс. км, разделяющих его родной город и Санкт-Петербург. В Таврическому саду в центре Санкт-Петербурга "тракториста" встретили местные журналисты и дипломаты.

По дороге трактор немецкого путешественника уже один раз ломался, это произошло в Калининграде. Немецкого пенсионера приютила местная семья. В Петербурге Лангнер планирует пробыть неделю, чтобы познакомиться со всеми достопримечательностями города.