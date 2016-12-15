Пенсионер из Германии отправился в Петербург на тракторе‍

81-летний мужчина хочет посетить /таврический сад

Винфрид Лангнер, которому исполнился 81 год, отправился в путешествие из немецкого Лауенферде 20 мая 2017 года. За сутки он проезжал примерно 120 километров.

Лангнер окажется в Петербурге 4 июля, в Таврическом саду его встретит консул Штефан Кордаш.



Он объяснил, что хочет передать властям города флаг Германии «как символ дружбы между немецким и русским народом». «Я считаю, что подобное мероприятие способно укрепить дружественные отношения между народами наших двух стран, нам нечего делить, мы должны сотрудничать и помогать друг другу», — рассказал он.



Мужчина выехал из пункта отправления 20 мая, но в начале июня у трактора отвалилось колесо и пенсионер был вынужден на несколько дней остаться в Калининграде.

Фото: Инстаграм