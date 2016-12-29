Печора: В ДТП пассажирского автобуса и МАЗа кондуктору оторвало руку и разбило голову

МАЗ не уступил дорогу на перекрестке ПАЗику, от удара с грузовиком автобус влетел в столб

Вчера, 11 января, около 19.30 на пересечении улиц Портовой и Свободы произошла серьезная авария с участием грузовика МАЗ и пассажирского автобуса ПАЗ.

Водитель 1961 года рождения, управляя грузовиком МАЗ с полуприцепом, пересекая нерегулируемый перекресток, не уступил дорогу пассажирскому автобусу ПАЗ, который имел преимущество при пересечении перекрестка. Произошло столкновение вышеуказанных транспортных средств. От мощного удара большегруз врезался в железный хабор, а автобус отбросило на опору ЛЭП.

В автобусе на момент ДТП находились водитель, кондуктор и два пассажира. В результате аварии пострадали водитель автобуса 1992 года рождения, 47 летняя пассажирка автобуса и 45 летняя женщина - кондуктор. У водителя травма головы и порезы кистей, у пассажирки ушиб поясничного отдела позвоночника. После оказания первой медицинской помощи эти пострадавшие были отпущены домой.

Кондуктор в момент аварии находилась в салоне автобуса на месте кондуктора спереди справа. У женщины диагностированы открытая черепно - мозговая травма и травматическая ампутация правого плеча. Женщина в срочном порядке в тяжелом состоянии была госпитализи рована в больницу.

По факту данной аварии решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что водитель МАЗа за последний год дважды привлекался к административной ответственности за грубое наружение правил дорожного движения. В отношении него решается вопрос о возбуждение уголовного дела.

Видео: Piter.TV

Фото: УГИБДД МВД по Коми