Печальные новости из Тольятти: Успешный участник телешоу "Своя игра" Андрей Жданов был найден мертвым

7 февраля Андрей Жданов был найден мертвым в своей квартире, при визуальном осмотре признаков насильственной смерти обнаружено не было

46-летний Андрей Жданов один из самых заметных и успешных участников интеллектуального телешоу "Своя Игра" на канале НТВ.

7 февраля его тело в своей квартире в городе Тольятти обнаружила мать Андрея, пришедшая навестить сына. Она и вызвала сотрудников полиции. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления точных причин смерти назначена судебно - медицинская экспертиза. Но уже стало известно, что Андрей Жданов умер еще 5 февраля.

Выяснилось, что Андрей взял на работе отгулы неделю назад и больше он о себе никаких вестей не подавал. На работе не удивились такому молчанию, так как Андрей слыл человеком малообщительным. Как сообщают родственники, у Андрея полтора года назад ушла из жизни его жена. Она покончила с собой. Андрей очень тяжело переживал утрату своей любимой спутницы жизни.

Видео: YouTube/Rus Game Shows(отрывок из выпуска 19.01.2013)