Печальные новости из Москвы: После падения с 5 этажа скончался актер из "Интернов"

Казимир Лиске скончался на операционном столе не приходя в сознания после падения с высоты

Сегодня, 24 апреля, ранним утром 35-летний актер Казимир Лиске выпал из окна на улице Восточной в Москве.

Около 4х утра ранние прохожие у жилого дома по Восточной улице обнаружили тело молодого мужчины с травмами характерными для падения с высоты. Пострадавшего срочно госпитализировали в больницу. У него были диагностированы множественные переломы конечностей, множественные гематомы и ушибы и перелом основания черепа. Врачи два часа делали операцию, но, несмотря на все усилия, Казимир скончался не приходя в сознание.

Казимир Лиске гражданин США. Он родился 8 февраля 1982 года в Денвере. Закончил школу - студию МХАТ, курс Константина Райкина. Снимался в сериалах "Интерны" (эпизодическая роль одного из пациентов), "Иван Грозный", "Дневник доктора Зайцевой", "Частица вселенной", а также в фильме Федора Бондарчука "Свадьба по обмену" и в фильме "Спасение" Ивана Вырыпаева. Сыграл более десятка ролей в театре.

Родственники и знакомые считают, что Казимир упал случайно. Никаких поводов для самоубийства у актера не было.

Следственное управление Следственного комитета России по городу Москве проводят доследственную проверку по факту падения мужчины из окна. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Видео: Piter.TV

Фото:ruskino