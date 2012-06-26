Печальные новости из Иваново: в перевернувшемся автобусе пострадало 16 человек

Микроавтобус с 16ю пассажирами, после того как у него при движении оторвало колесо, улетел в кювет. В интернете появилось короткое видео, как автобус погружают на эвакуатор

Сегодня утром, 1 февраля, в 6.30 на 38 километре автодороги Родники - Иваново произошло серьезное ДТП с пассажирским микроавтобусом "Форд Транзит".

Автобус выполнял свой ежедневный маршрут, вез рабочих - кондитеров в Иваново на работу. В автобусе находилось 16 человек. В какой-то момент у микроавтобуса во время движения открутилось заднее колесо, и "Форд" потерял управление. Микроавтобус закрутило по дороге и вынесло в кювет, где он врезался в небольшое дерево. Отвинтившееся колесо вынесло на полосу встречного движения, где попало в легковой автомобиль "Киа Рио", движущегося по полосе встречного движения.

Все, кто были в автобусе, получили различные повреждения, от небольших ушибов, до более серьезных травм. По сообщениям регионального ГИБДД было госпитализировано в больницы городов Вичуга и Родники 7 человек. Водитель микроавтобуса 1977 года рождения от госпитализации отказался. Водитель легковушки 1988 года рождения не пострадал, его автомобиль получил значительные повреждения.

В социальной сети ВКонтакте появилось короткое 3х секундное видео, как микроавтобус погружают на эвакуатор. Указывается, что это было в 11 часов 7 минут. Там же опубликованы фотографии с места аварии.

Видео: ВК.Алена Спиркина

Фото: ВК, Автопартнер Иваново