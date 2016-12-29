Пчелы прервали матч Чемпионата Мира в Йоханнесбурге

Появившийся на поле для крикета рой диких пчел атаковал стадион и игроков, тем самым прервав матч на целый час

В Йоханнесбурге, в одном из самых крупных городов ЮАР, проходит Чемпионат Мира по крикету.

Во время матча команды ЮАР и Шри - Ланки, когда на табло был счет 114:4 в пользу команды ЮАР, на поле прилетел рой диких пчел. Пчелы кружили над полем и игроками. Игрокам и судьям пришлось лечь на поле, чтобы пчелы их не ужалили. В это время обслуживающий персонал стадиона попытался прогнать пчел, поливая их из ведра соленой водой. Затем попробовали избавиться от жужжащих агрессоров с помощью двух пенных огнетушителей.

Через 15 минут матч возобновили. Но как только игроки начали игру, пчелы вернулись на стадион. Игрокам и судьям вновь пришлось лечь ничком на поле. Рефери официально остановили матч на один час. Был вызван профессиональный пчеловод, который собрал рой в переносной улей и вынес с поля. Только тогда игроки смогли продолжить матч.

На матчах по крикету бывает всякое, то ливневые дожди, то пыльные бури. И матчи приходится останавливать или вовсе переносить. Но чтобы пчелы прервали игру больше, чем на час, такое зафиксировано впервые.

К слову сказать, в этой игре победила команда ЮАР.

Видео: YouTube/Faroog Sahil