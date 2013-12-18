Пазманский дьявол: нет ничего невозможного

Новое кино Бэна Янгера при продюсировании Мартина Скорсезе расскажет зрителю историю чемпиона спорта, который смог "все моря вычерпать ложкой".

"Так выглядит величайший камбэк в истории спорта" - гласит слоган фильма, и с ним трудно поспорить. Как и в других спортивных драмах, зрителю покажут все подводные камни и булыжники, так часто скрывающиеся за звёздными образами чемпионов. Кстати, оригинальное название - «Bleed for this», что дословно можно перевести как «Истекать за это кровью».

В основу фильма легла биография боксера Винни Пациенца, которого списывают со счетов, когда он попадает в страшнейшую аварию. Но ни заключение врача, который боялся, что пациент может перестать ходить, ни отсутствие веры окружающих не смогли подорвать веру Винни в самого себя.

С первых кадров картины, Майлз Теллер удивляет своими переменами. Это уже не тот щупленький мальчик с барабанными палочками и заклеенными ранками лейкопластырем из «Одержимости». На экране массивный мужчина, и в руках у него бинты под перчатки. Теллер готовился к своему персонажу в течение восьми месяцев и теперь говорит, что использовал каждую минуту этого времени для своей роли.

Кстати, к сожалению актер знает, о чем играет. Если его тренер, в лице Аарона Экхарта действительно занимался боксом и может смотреть на эту историю уже со стороны «своего спорта», то Майлзу в жизни пришлось прочувствовать всю трагичность происходящего. Как и Винни, актер попал в страшную аварию, в которой потерял друга. В честь него, на руку Теллера всегда одет зеленый браслет с надписью «Buckie up for Bo» и он не снимает его даже во время съемок.

Тандем Экхарта и Теллера зрители видят уже во второй раз, и, надо признать, этот раз не разочаровывает. В лице Аарона вышел отличный тренер, «такой - как надо», с верой, с надежным плечом, с внутренним и молчаливым пониманием и со своим страхами. Актер, говоря о своей работе в одном из интервью, объяснил, что данная кинокартина не только о боксе. Речь здесь еще и о семье, которая так влияет на жизнь человека.

Конечно же, фильм вдохновляет своим примером и показывает, на что способен волевой человек. Создатели «питают надежды» о том, что после просмотра зритель сам себе скажет: «я тоже смогу, я тоже не сдамся». И такую историю со всем ее расположением дел сложно критиковать.

В фильм включены и документальные фрагменты о жизни Винни Пациенца. А в финале, уже подходящих к выходу людей, и вовсе остановят фотокарточки реальных героев этой истории.

Надо добавить, что бои поставлены так, что у девушек, взглянувших на происходящие в фильме, появилось желание посмотреть на этот спорт поближе. Однако, боксеры же, присутствующие в зале, щадяще, но все же улыбались при виде кино-ударов. И одним из дополнительных, но однозначных плюсиков стала здесь музыкальная подборка: «вкусно», экспрессивно и еще долго звучит в голове отрывистым боем. В российском кинопрокате можно самим оценить эту историю о преодолениях со 2 февраля.

Видео: официальный трейлер

Дарья Молчанова, Виталия Дубровская