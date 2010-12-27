В Петербурге 24 мая состоится патриотический молодежный форум

В Санкт-Петербурге состоится патриотический молодежный форум. 24 мая в четвертом павильоне "Ленэкспо".

В медиацентре правительства Петербурга 22 мая прошла пресс-конференция, посвященная V патриотическому молодежному форуму. Он начнется 24 мая в четвертом павильоне «Ленэкспо». Девиз грядущего мероприятия – "Это Родина моя, всех люблю на свете я".

Как говорит руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Юлии Рудык, для большинства людей тема патриотизма ассоциируется с консервативными вещами. "На форуме мы поговорим о патриотизме в другом ключе: как сегодня молодому человеку быть патриотом", - подчеркнула Юлия Рудык.

Главная тема на форуме будет о молодежных проектах, инициативах. Представители из 47 регионов поделятся опытом в проведении подобных мероприятий. Они являются лидерами организаций.

В рамках форума будут работать 15 образовательных площадок: три блока по пять тематических секций по вопросам патриотического воспитания молодежи. Откроет форум панельная дискуссия, которая пройдет в формате открытой студии. Известный петербургский ведущий Роман Герасимов обсудит с педагогами, школьниками и молодежью тему воспитания патриотизма в общеобразовательных учреждениях.

Также, в рамках форума планируются дискуссии о поддержке молодежного волонтерства, донорстве, спорта и другой активности современной молодежи.

По сложившиеся традиции в форуме примут участие ветераны, почетные граждане Петербурга, члены Совета героев РФ, отметила представитель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Наталья Колосова.