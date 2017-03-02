Матвиенко, Пьеха и патриарх Кирилл могут стать почетными гражданами Петербурга

ЗакС объявил список людей, который выдвинули на звание почетного гражданина Северной столицы в 2017 году. В списке большое количество людей, но звание получат только двое.

Глава Законодательного собрания Петербурга объявил, что список кандидатов на звание почетного гражданина города готов. В четверг, 2 марта, Вячеслав Макаров рассказал об этом журналистам.

На соискание почетного звания выдвинули спикера Совета Федерации и бывшего губернатора Валентину Матвиенко. Ее предложили "Жители блокадного Ленинграда". А совет ректоров вузов города предложили патриарха Кирилла. Главу холдинговой компании "Ленинец" Анатолия Турчака предложил Союз промышленников и предпринимателей.

Кроме того, в список попала певица Эдита Пьеха, балетмейстер Борис Эйфман, режиссер Александр Сокуров, старший тренер сборной России по танцам на инвалидных колясках Елена Лозко, физик Михаил Мирошников, математик Марк Башмаков и невролог Борис Рачков.

Спикер ЗакСа отметил, что все кандидаты достойные и уважаемые люди. Однако он отдельно двух человек: Валентину Матвиенко и патриарха Кирилла. Экс-губернатора Макаров назвал самой знаменитой женщиной в мире. А главу РПЦ, по его мнению, любят миллионы христиан.

Победителей из списка кандидатов на закрытом заседании парламента определят перед Днем города. В 2017 году звания почетного гражданина получат только два человека.