Матвиенко, Пьеха и патриарх Кирилл могут стать почетными гражданами Петербурга

Глава Законодательного собрания Петербурга объявил, что список кандидатов на звание почетного гражданина города готов. В четверг, 2 марта, Вячеслав Макаров рассказал об этом журналистам.
На соискание почетного звания выдвинули спикера Совета Федерации и бывшего губернатора Валентину Матвиенко. Ее предложили "Жители блокадного Ленинграда". А совет ректоров вузов города предложили патриарха Кирилла. Главу холдинговой компании "Ленинец" Анатолия Турчака предложил Союз промышленников и предпринимателей.
Кроме того, в список попала певица Эдита Пьеха, балетмейстер Борис Эйфман, режиссер Александр Сокуров, старший тренер сборной России по танцам на инвалидных колясках Елена Лозко, физик Михаил Мирошников, математик Марк Башмаков и невролог Борис Рачков.
Спикер ЗакСа отметил, что все кандидаты достойные и уважаемые люди. Однако он отдельно двух человек: Валентину Матвиенко и патриарха Кирилла. Экс-губернатора Макаров назвал самой знаменитой женщиной в мире. А главу РПЦ, по его мнению, любят миллионы христиан.
Победителей из списка кандидатов на закрытом заседании парламента определят перед Днем города. В 2017 году звания почетного гражданина получат только два человека.
Только Пьеха!!! Человек достойнейший,который не разу себя не с компрометировал,в отличие от других кандидатур!!!