Матвиенко и патриарха Кирилла попросили уступить другим звания почетных граждан Петербурга

Представители партии Петербурга попросили патриарха Кирилла и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко отозвать свои кандидатуры на присвоение звания почетного гражданина города. Чтобы дать шансы другим.

Глава партии "Справедливая Россия" в Северной столице Марина Шишкина и несколько депутатов фракции обратились к патриарху Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Эсеры попросили двух деятелей отозвать свои кандидатуры из числа претендентов на звание почетного гражданина Петербурга.

Политики считают, что кандидатуры патриарха и председатели СФ предопределяют результаты голосования. ЗакС поддержит их кандидатуры, хотя среди претендентов много достойных петербуржцев. Например, певица Эдита Пьеха выдвигалась на это звание 12 раз, но пока его не получила.

Имена двух почетных граждан Петербурга будут выбраны членами законодательного собрания накануне Дня города. Матвиенко на эту почетную роль выдвинула организация "Жителей блокадного Ленинграда". А патриарха Кирилла предложил совет ректоров вузов Северной столицы.

В начале марта ЗакС объявил список претендентов на это звание. Piter.tv сообщал. что Матвиенко, Пьеха и патриарх Кирилл могут стать почетными гражданами Петербурга.