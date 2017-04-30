Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 19:04
0
aromanenkova
118
Код вставки плеера

Патриарх Кирилл почтил память жертв теракта в метро Петербурге‍

0
 
 

Патриарх Московский и всея Руси пришел к станции метро "Технологический институт", чтобы почтить память погибших во время теракта в метро.

Патриарх Кирилл во время визита в Северную столицу приехал к станции метро "Технологический институт". К стихийному мемориалу жертв теракта он рпиехал после службы в Александро-Невской лавре. Там святейший владыка поименна назвал каждого из погибших во время взрыва в вагоне метро. Он также помолился об упокоении их душ.

Патриарх провел поминальную литию у станции. Также предстоятель Русской православной церкви выразил соболезнования всем родным почивших. Также он сказал слова сострадания всем пострадавшим в результате "этого человеческого безумия".

Глава РПЦ отметил. что как петербуржец он всегда с городом. Патриарх Кирилл выразил надежду, что сила веру и духа будет возрастать, делая всех непобедимыми.

Показать на карте
Теги: новости спб , патриарх кирилл , происшествия спб , теракт в метро спб , теракт спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5