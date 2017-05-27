Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко не приехали сажать свои деревья

Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко стали почетными гражданами Петербурга официально

27 мая, в День города, новоиспеченные почетные граждане Петербурга – патриарх РПЦ Кирилл и экс-губернатор города Валентина Матвиенко – получили соответствующие знаки отличия в Законодательном собрании.

На церемонии присутствовали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, члены Совфеда и правительства, депутаты, представители духовенства, судьи Уставного суда, общественники, почетные граждане Петербурга. Знак представляет собой осколок гранита Петропавловской крепости в серебряном венке, образуемом двумя ветвями лавра с расположенными по его окружности мелкими фианитами.

Как пишет "Фонтанка", патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко не поддержали традицию высаживания деревьев в Пулковском парке. Вместо них 27 мая 2017 года это сделали космонавт Сергей Крикалёв и глава городского Комитета по благоустройству Владимир Рублевский. При этом, отметим, пятилетняя традиция высаживания деревьев предполагает, что этим будет заниматься либо сам новый почетный гражданин, либо его родственники.

Видео: youtube