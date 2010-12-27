Пара милых патагонских зайцев улетела в зоопарк Калининграда из Петербурга

В аэропорту Пулково задержали для осмотра двоих зайцев. Речь не о безбилетниках, а о настоящих патагонских зайцах.

Сотрудники Россельхознадзора в очередной раз столкнулись с необычными пассажирами на территории аэропорта Пулково. На этот раз в руки к ветеринарам попали двое патагонских зайцев. Животные прошли санитарный контроль перед полетом в Калининград. Как сообщает "Петербургский дневник", животные поселятся в одном из зоопарков "янтарного города". До этого зайчики проживали в контактном зоопарке крупного петербургского торгового центра.

Сотрудники Россельхознадзора остались удовлетворены осмотром документации на зайцев. У вопросов не вызвало вопросов и физическое состояние милых пушистиков.

Ранее Piter.TV писал, что милого бигля из Австралии задержали в "Пулково" из-за прививки.

Фото: "Петербургский дневник".