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Новости Лента новостей Происшествия
Вчера, 14:17
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kalbas90
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Пассажирский паром врезался на полном ходу в пристань в Испании у Канарских островов

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На Канарских островах паром со 140 пассажирами врезался в пристань.

 Авария произошла в пятницу, 21 апреля, в 20:30 по местному времени. На Канарских островах паром, шедший по маршруту остров Гран-Канария – Тенерифе, врезался в пристань вскоре после выхода из гавани столицы острова Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Сообщается, что у парома, на борту которого было 140 пассажиров, отказала электрика, которая не смогла запустить двигатели. В результате судно начало двигаться по течению, которое вынесло его к пирсу.

Теги: испания , паром , происшествия
Категории: Лента новостей Происшествия

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