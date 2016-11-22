Пассажиры самолета сняли на видео фантастическое северное сияние в Исландии

Пассажиры самолета, летевшего из Нью-Йорка в Рейкьявик, сняли на видео необычайно красивое северное сияние.

В Сети появилось уникальное видео северного сияния, снятого в небе над Исландией. Его на видеохостинг YouTube залил пользователь Aryeh Nirenberg. Автор заявил, что снял 40-секундный ролик во время полета на самолете из Нью-Йорка в Рейкьявик. По его словам, запись была сделана на высоте 36 000 футов или же около 10500 метров. Ракурс и картинка получились неповторимыми. Впервые в истории Исландии местное северное сияние было снято с такой необычной точки. Не зря за несколько суток ролик получил 254 000 просмотров и несколько тысяч "лайков". Люди отмечали, что их завораживает это зрелище, и что они "как будто смотрят сияние на киноэкране". Нашлись и скептики, которые не поверили в реальное происхождение видео, и назвали зрелище "компьютерной графикой".

Заметим, что в Исландии северное сияние наблюдается в 1.5 раза чаще, чем, например, над Северной Европой. Не зря это атмосферное явление является одним из туристических брендов холодной страны.

Ранее мы писали, что камера засняла момент падения метеорита в Улан-Удэ.

Видео: YouTube