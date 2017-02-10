Пассажиры признали Пулково лучшим аэропортом России

На ежегодной премии "Воздушные ворота России" петербургский аэропорт получил только третье место от жюри. Зато по итогам зрительского голосования воздушная гавань стала лучшей в России.

Управление аэропорта "Пулково" похвасталось первым местом в зрительском голосовании премии "Воздушные ворота России". За петербургский аэровокзал поддержало больше всего пассажиров. В результате он получил первое место в этом голосовании.

Зато в профессиональной оценке воздушные ворота Северной столицы оказались только на третьем месте. Специалисты на первое место поместили московский аэропорт "Домодедово", а на второе – "Шереметьево". Жюри премии "Воздушные ворота России" состояло из представителей авиакомпаний, руководители различных авиапредприятий и журналисты. Оценивается качество обслуживание пассажиров, авиакомпаний, также обращают внимание на безопасность и другие показатели.

"Пулково" входит в категорию международных аэропортов, которые способны пропустить более десяти миллионов пассажиров. Премия "Воздушные ворота России" вручается в третий раз.

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