Видео из Томска: женщина кричала от страха, но кормила дикого медведя хлебом

В сети появилось смешное видео из Томска: в регионе двое на машине подъехали к медведи и кормили его хлебом. При этом женщина, которая и была инициатором прикорма, повторяла, что ей страшно и умоляла спутника держать ногу на педали газа.

Жители Томской области во время поездки в, предположительно, районе Стрежевого решили покормить медведя. При этом они сидели в машине и уехали, как только зверь подобрался слишком близко к ним.

Судя по диалогу между участниками видео, подкормить медведя предложила женщина, которая и снимала все на смартфон. С ней в машине также сидел кто-то по имени Саша. Он сразу высказал недовольство идеей своей спутницы, но остановился.

Косолапому кидали куски хлеба. Он быстро вышел с обочины на середину дороги и ловил еду на лету. Женщина при этом странно комментировала происходящее: с одной стороны она самыми нежными словами называла медведя. С другой стороны она умоляла спутника не убирать ногу с газа. Закончилось все тем, что косолапый подошел близко к машине м решил встать на задние лапы. Женщина громко закричала, а машина с томичами быстро уехала от медведя.

Видео нашли в социальных сетях журналисты портала "В Томске". Они же узнали у охотоведов, что такие инциденты крайне опасны для людей. Ведь зверь перестанет бояться человека и в следующий раз придет за едой к жилью.

Видео: Youtube / vtomske.ru