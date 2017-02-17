Пассажир загадочно скончался в электричке на станции Царское Село

Пассажир электропоезда, следовавшего в Витебском направлении, скончался на станции Царское Село. Из-за ЧП электрички следовали с опозданием.

С неприятности началась пятница, 17 февраля, для электричек Витебского направления. Утром, около 07.20, в электропоезде №6752 скончался пассажир. Ему стало плохо на станции Царское Село. Из-за инцидента состав задержался на станции.

По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам, и никакого вмешательства из вне не было. Подробностей инцидента нет. Не сообщается личность погибшего. Устанавливаются подробности, тело осматривают специалисты. Они определят причину смерти.

Из-за трагического ЧП на Витебском направлении были проблемы с электричками. Все поезда следовали с задержкой из-за долгой стоянки состава с погибшим в Царском Селе. Однако к настоящему времени расписание электричек уже пришло в норму.

Иногда в электричках происходят и не столь трагичные инциденты. На прошлой неделе самостоятельный первоклассник из Петербурга прокатился на электричке после школы. По словам путешественника, его мама не успела вовремя приехать за ним в школу. Мальчик ехал из школы в Колпино, где живет вместе с родителями.