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Станцию "Парнас" закрывали на пятнадцать минут
Сегодня, 17:31
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Asyaromanenkova
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Станцию "Парнас" закрывали на пятнадцать минут

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Пресс-служба метрополитена сообщает, что станцию метро "Парнас" закрыли на вход. Правда, уже через пятнадцать минут ее открыли.

В среду, 7 июня, вечером пассажиры метро столкнулись с неприятностью: станцию метро "Парнас" закрыли на вход. Вестибюль стал недоступен в 17.15. По данным пресс-службы метро, станцию закрыли в 17.22. Уже в 17.29 в социальных етях появились сообщения от пользователей, что станция открыта. 

"Парнас" конечная станция синей ветки на севере Петербурга. Поэтому пассажири просто дожидаются открытия станции у входа. Самые нетерпеливые пытаются по земле добраться до соседних станций. Первые достаточно быстро были вознаграждены: ведь вход снова открыли меньше чем через пятнадцать минут. А вот вторые потеряли немало времени.

Теги: закрытие станции метро , метро спб , новости спб , парнас
Категории: Новости СПб

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