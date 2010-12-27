Станцию "Парнас" закрывали на пятнадцать минут

Пресс-служба метрополитена сообщает, что станцию метро "Парнас" закрыли на вход. Правда, уже через пятнадцать минут ее открыли.

В среду, 7 июня, вечером пассажиры метро столкнулись с неприятностью: станцию метро "Парнас" закрыли на вход. Вестибюль стал недоступен в 17.15. По данным пресс-службы метро, станцию закрыли в 17.22. Уже в 17.29 в социальных етях появились сообщения от пользователей, что станция открыта.

"Парнас" конечная станция синей ветки на севере Петербурга. Поэтому пассажири просто дожидаются открытия станции у входа. Самые нетерпеливые пытаются по земле добраться до соседних станций. Первые достаточно быстро были вознаграждены: ведь вход снова открыли меньше чем через пятнадцать минут. А вот вторые потеряли немало времени.