Лучшие парки Санкт-Петербурга по районам: адреса, режим работы, как добраться

Само название острова передалось от обычая называть так местность вокруг Адмиралтейства, которая была выполнена по образцу голландских верфей. Есть разные версии произошедшего. Одна из них гласит, что это произошло потому, что сама обстановка в районе, где работали приглашенные Петром голландские судостроители, иностранная речь, каналы с подъемными мостами напоминали Голландию. В петровские времена на территории будущей Новой Голландии появился пруд правильной формы. Некоторые исследователи считают, что там находился небольшой дворец Петра I. Кроме того, это подтверждают документальные свидетельства, в том числе одна из ранних карт Санкт-Петербурга.

Как добраться до парка.

Парк находится по адресу набережная Адмиралтейского канала, 2. Ближайшие станции метро "Адмиралтейская" - 1,9 км, "Сенная Площадь" - 2,4 км, "Невский проспект" - 2,7 км. Ближайшие остановки общественного транспорта:

Остановка "Площадь Труда"

Автобусы: 3, 6, 22, 27, 70, 71, 100

Троллейбусы: 5, 22

Маршрутные такси: К-6, К-62, К-124, К-169, К-186, К-187, К-306, К-350

Остановка "Улица Писарева"

Маршрутные такси: К-124, К-186

Часы работы.

Пн–Чт: 09.00–22.00

ПТ–ВС: 09.00–23.00. Отметим, что вход в парк свободны, а закрывается он за полчаса до окончания рабочего времени острова.

Достопримечательности и развлечения.

ИНФОЦЕНТР

Место, где можно получить информацию о проекте и расписание мероприятий. ￼ СЦЕНА На сцене проходят концерты, спектакли, перформансы и кинопоказы. ￼ ТРАВЯНОЙ САД Сад отделяет террасу для отдыха перед "Кузней" от шумной детской площадки. ￼ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА "ФРЕГАТ" Площадка сделана в виде корабля, 26 метров длиной и 6 метров высотой. ￼ ЕДА И НАПИТКИ Два фуд-киоска предоставлены под pop-up проекты молодых рестораторов ￼ ПАВИЛЬОН Здесь проводятся выставки, лекции и образовательные программы ￼ ДОМ КОМЕНДАНТА Является самой поздней исторической постройкой на острове ￼ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ Площадка создана для совсем маленьких посетителей ￼ КУЗНЯ В этом месте расположились клуб-ресторан и кафе-кулинария ￼ БУТЫЛКА Первый коммерческий опыт "Новой Голландии"

На официальном сайте парка можно посмотреть Летнюю программу событий на острове "Новая Голландия". В программе более 400 смероприятий разного формата и масштаба: концерты, перформансы, лекции, выставки.

2. Измайловский сад.

Парк культуры и отдыха. Измайловский сад, его также называют сад Буфф в честь одноименного театра, созданного в парке в 1900 году. В саду находится скульптура ангела, посвященный "старикам" Ленинграда.

Как добраться до Измайловского сада.

Сад находится по адресу набережная реки Фонтанки, 114. Ближайшая станция метро "Технологический Институт".

Часы работы.

Парк работает ежедневно и с 8.00 до 23.00 Вход свободный.

Что находится в парке.

В Измайловском саду можно встретить различные скульптуры, каждая из них несет за собой историю. В самом парке находится театр на Фонтанке, если идти вдоль тропинки, можно заметить вывешенные афиши, каждый желающий может посмотреть программу мероприятий на ближайшее время.

Очевидцы отмечают, что в парке не многолюдно, поэтому для тех, кто хочет побыть наедине со своими мыслями Измайловский сад самое подходящее место.





3. ПКиО Екатерингоф. Конный клуб, парк культуры и отдыха. В Екатерингофском парке действует единственный государственный конно-спортивный клуб. Помимо прочего, клуб занимается разведением породистых лошадей, которых можно приобрести на месте.

Как добраться до парка.

Екатирингоф находится по адресу ул. Лифляндская, д. 12. Ближайшая станция метро "Нарвская" (от метро пешком по наб. Бумажного канала до Лифляндской ул., повернуть налево и перейти мост. Время пути займет 20 минут).

На назменом транспорте доехать от метро до парка можно на маршрутном такси К66 или на автобусы №№ 35, 35А, 66. (выйти нужно будет на углу наб. Обводного канала и Лифляндской улицы, затем перейти мост, время пути займет 10 минут.

Часы работы.

Парк работает ежедневно и круглосуточно.

Что находится в парке.

Конный клуб предоставляет в парке индивидуальные и групповые занятия верховой ездой, прогулки по парку, занятия лечебной верховой ездой для взрослых и детей с ограниченными возможностями - занятия для инвалидов и детей с 3-х лет по программам лечебной верховой езды (иппотерапия). Фотосессии с лошадьми.

На территории парка Екатерингоф множество кафе и бистро. Шаурма, шашлыки, кофе, чай, прохладительные напитки. Кроме того, здесь есть "Макдональдс" и кафе "Чердак".

Центральный район.

1. Таврический Сад.

Создание Таврического сада неразрывно связано со строительством Таврического дворца. В конце ХVIII ст., была начата постройка дворца, английским садовым архитектором В. Гульдом был заложен сад. Для создания сада была смонтирована сложная гидротехническая система из двух прудов, посажены многочисленные деревья (лиственницы, дубы, липы), разбиты клумбы и цветники.

Как добраться до Таврического Сада.

Сад находится по адресу ул. Кирочная, 48. Ближайшая станция метро "Чернышевская", при выходе из метро нужно справа обойти стоящий у вас на пути дом, и вы окажетесь на Фурштатской улице. По ней нужно идти направо до главного входа в Таврический сад. Кроме того, есть еще два входа расположенные на Таврической и Кирочной улицах.

Часы работы.

Ежедневно Таврический Сад открыт с 07.00 до 23.00, вход свободный.





Достопримечательности и развлечения.

Таврический дворец расположен на Шпалерной улице. По первоначальному плану из Таврического дворца открывался вид на Неву, от которой к дворцу шел канал. Такой вид просуществовал до постройки водонапорной башни. На берегу Большого пруда в 1962 году был открыт памятник "Юным героям обороны Ленинграда". А в юго-западной части Таврического сада в 1990 году установлен бюст композитора П. И. Чайковского. Также, недалеко от главного входа в 1995 году был установлен памятник С. А. Есенину.

2. Летний сад.

Летний сад первоначально был задуман как место для летнего отдыха императора Петра Алексеевича. Царь ревностно относился к посещению посторонними своей резиденции, даже на ассамблеи и праздники сюда допускались только избранные.

Как добраться до Летнего сада.

Сад находится по адресу набережная Кутузова, 2. Он расположен приблизительно на одинаковом расстоянии от станций метро "Невский проспект" и "Гостиный двор", "Чернышевская" и "Горьковская". Время пути от выхода из метро до входа в парк составит около 15 минут неспешным шагом.

Часы работы.

выходной день - вторник; с 1 мая по 30 сентября - с 10.00 до 22.00; с 1 октября по 31 марта – с 10.00 до 20.00; с 1 апреля по 30 апреля – закрыт на просушку. Вход в Лений сад свободный. Достопримечательности и развлечения.

Главная достопримечательностью Летнего сада является Летний дворец Петра I. Дворец ценен не только как один из ранних памятников архитектуры Санкт-Петербурга, но и как свидетельство вкусов, интересов, устремлений Петра I, которые отразились в особенностях архитектуры этого памятника.

Василеостровский район.

1. Румянцевский Сад.

В 1999 году здесь были установлены бюсты выпускников находящейся по соседству Академии художеств Ильи Репина и Василия Сурикова. В 2002-2003 годах в Румянцевском саду проходила реставрация. Были демонтированы с целью ремонта водопроводной системы фонтаны, обновлялась решётка.

Как добраться до Румянцевского Сада.

Сад находится между 1-й и 2-й линиями Васильевского острова, у Университетской набережной. Точный адрес: В.О., линия 2-я, 1. Ближайшая станция метро "Василеостровская", время пути от выхода метро до сада займет около 15 минут.

Часы работы.

Сад открыт ежедневно с 10.00 до 19.00, вход свободный.

Достопримечательности и развлечения.

Румянцевский Сад знакомит посетителей со следующими достопримечательностями:

Обелиск. Он из серого гранита с мраморными рельефами, бронзовыми гирляндами, золочёной надписью «РУМЯНЦОВА ПОБЕДАМЪ» на постаменте и двуглавым орлом на верхушке был создан в 1798 году архитектором Бренна.

Фонтаны. Два одинаковых чугунных фонтана, отлитые по модели скульптора Д.И. Йенсена, появились в саду в 1870-х годах.

Музыкальный павильон. Сооружение с фигурными чугунными столбами и кованой решёткой, совсем не похожее на типичную парковую эстраду, появилось в саду во второй половине XIX века.

Бюсты Репина и Сурикова. Посредственные бронзовые бюсты двух титанов русской живописи появились здесь в 1999 году - благодаря соседству сада с Академией художеств.

2. Академический сад.

В 1844 году К.А. Тоном была разработана схема регулярного Академического сада. А.П. Брюллов в 1847 году предоставил новый план, по которому и дошла до настоящего времени планировка сада. Здесь были проложены дорожки, установлена ограда, а в 1847 году на перекрёстке центральных аллей появилась гранитная колонна.

Как добраться до Академического сада.

Сад находится по адресу Российская Академия Художеств, 3-я линия, 2А. Ближайшая станция метро "Василеостровская". При выходе из метро направо по 7-ой линии до Большого пр. ВО. Далее налево до 5-ой линии. И направо до сада (по левой стороне улицы). Пешком примерно 9 мин.

Часы работы.

Пн-Сб с 8.00 до 21.00

Достопримечательности.

В центре сада в 1847 г. была установлена гранитная колонна.

Петроградский район.

1. Ботанический сад.

Один из старейших ботанических садов России, расположенный на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге. Занимает территорию между Аптекарской набережной Большой Невки, набережной Карповки, Аптекарским проспектом и улицей Профессора Попова.

Как добраться до Ботанического сада.

Сад находится по адресу улица Профессора Попова 2. Ближайшая станция метро "Петроградская", вход c наб.р. Карповки, после 19.00 выход только на ул. Профессора Попова 2.

Часы работы.

Касса работает с 10.00 до 19.00 ежедневно. Понедельник - выходной в оранжереях, но парк работает.

Стоимость билета в парк-дендрарий: взрослые - 100 р., дети - 50 р., дети до 4-х лет посещают парк бесплатно. Достопримечательности и развлечения.

Дендроколлекция и оранжереи, их можно посетить только в составе экскурсионной группы. Кроме того, Ботанический сад предоставляет развлекательные программы для детей.

2. Александровский парк.

Александровский парк создан в 1842-1852 гг. по повелению императора Николая I на месте б. гласиса Петропавловской крепости, с восточной, северной и западной сторон рва Кронверка.

Как добраться до парка.

Александровский парк находитя по адресу парк Александровский, 5Д. Ближайшие станции метро ""Горьковская", "Петроградская".

Часы работы.

Парк открыт ежедневно и круглосуточно, вход свободный.





Достопримечательности.

В парке находится Швейцарская клумба-часы, звездный зал планетария.

3. ЦПКиО им. С. М. Кирова (Елагин остров)

Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова - парк на Елагином острове в Санкт-Петербурге. Основан 5 августа 1932 года. После убийства Сергея Мироновича Кирова назван его именем.

Как добраться до ЦПКиО им. С.М.Кирова.

Парк находится по адресу Елагин остров, 4. Ближайшая станция метро "Крестовский остров", "Старая деревня".

Часы работы.

Летний сезон с 06.00 до 00.00 Зимний сезон с 06.00 до 23.00 Режим работы кассы Парка в выходные и праздничные дни: с 10.00 до 22.00

По будням вход в парк бесплатный. В выходные и праздничные дни: для взрослых посетителей 70 руб,а для учащихся, школьников, студентов, военнослужащих 30 руб.

Достопримечательности и развлечения.

Елагиноостровский дворец - музей, костюмированные балы на Елагином острове, музей художественного стекла, возможности для развлечений и отдыха, мастер-классы на Творческой даче, выставочные залы.

Выборгский район.

1. Шуваловский парк

Шуваловский парк расположен в Парголово, (сейчас это уже черта города) и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как историческая усадьба графов Шуваловых и Воронцовых-Дашковых, памятник садово-паркового искусства восемнадцатого-девятнадцатого веков. В те далекие времена парк мог соперничать с парками Пушкина и Петергофа, а в наше время почти превратился в дикий лес.

Как добраться до Шуваловского парка.

Парк находится по адресу пос. Парголово, ул. Вологдина. Ближайшая станция метро "Парнас".

Часы работы.

Парк открыт ежедневно и круглосуточно, вход свободный.

Достопримечательности.

Раньше землями парка владел граф Шувалов, теперь они являются объектом культурного наследия. Площадь парка занимает около 140 га и имеет необычный ландшафт.

2. Ботанический сад Лесотехнической академии.

В настоящее время сад является объектом исторического и культурного наследия федерального значения (Указ Президента РФ N 176 от 20.02.1995). Охраняеся государством с 1989 г. как памятник садово-паркового искусства первой пол. XIX в. с ценной коллекцией древесно-кустарниковых растений.

Ботанический сад находится в подчинении ректора СПб ЛТА и является учебной и научной базой академии. Как добратсья до Лесотехнического сада. Сад находится по адресу Институтский переулок, 5. Ближайшие станции метро "Площадь Мужества", "Чёрная речка", "Политехническая". Часы работы. Пн-Пт 9.00–17.45 Достопримечательности. Лесотехническая академия – не единственная архитектурная достопримечательность парка. Здесь можно увидеть и кирпичные профессорские дачи с деревянными верандами (конец XIX века), и водокачку, построенную в 1909 году. В парке Лесотехнической академии можно встретить и различные монументы. Один из них был посвящен дуэли, которая забрала жизни обоих дуэлянтов – флигель-адъютанта Александра I Владимира Новосильцева и поручика лейб-гвардии Семёновского полка Константина Чернова. Приморский район. 1. Парк 300-летия "Парк 300-летия Санкт-Петербурга" находится в ведении Комитета по Благоустройству Санкт-Петербурга. Парк Санкт-Петербурга расположен на берегу Финского залива. Как добраться до парка. Парк находится по адресу Приморский проспект, 74. Блмжайшие станции метро "Старая Деревня", "Крестовский остров", "Комендантский проспект". Часы работы. Парк открыт ежедневно с 7.00 до 23.00. Достопримечательности и развлечения. На территории парка находится спортивная площадка. В парке установлен счастливый памятник. На территории есть монумент, посвященный некоему Франсиско да Миранде. Он был революционером и борцом за свободу. Гости могут встретить маяк из гранита, аттракционы. Кстати самый главный и большой атракцион – это аквапарк Piterland , который является не только парковой достопримечательностью, но и городской. Также на территории парка находится пляж. И конечно праздники парке: здесь постоянно отмечают крупные даты в жизни России и Петербурга. Калининский район. 1. Удельный парк Пакр основанный в первой половине 19 века, Удельный парк СПб изначально был учебной базой земледельческого училища, где готовили "высший состав" управителей дворцовых усадеб. Как добраться до парка. Удельный парак находится по адресу Фермерское шоссе, 21. Он занимает большую площадь и попасть в парк можно с разных сторон. Ближайшиестанция метро "Пионерская", "Удельная".

Часы работы.

Парк открыт ежедневно и круглосуточно, вход свободный.

Достопримечательности.

Парк уникален своей свитящейся дорогой. В парке невозможно заблудиться, несмотря на немалые размеры и наличие обширных природных ландшафтов лесного типа. Все дело в благоустроенной пешеходной зоне, "прорезающей" местность насквозь, связывающей станции метро Удельная и Пионерская. Эта широкая дорога, в ночное время освещаемая красивыми современными фонарями, проходит по центру парка.

2. Муринский парк

Разбивка этого парка затянулась на долгие годы. Облагораживать зону отдыха начали в 1985 году. Начинание ограничилось созданием сада скульптур Черницкого. Вновь работы активизировались лишь в 2000-х годах.

Как добраться до парка.

Муринский парк находится по адресу Светлановский проспект, 40 лит А. Ближайшая станция метро "Гражданский проспект". Стоит отметить, что обычно посетители прибывают сюда на автобусах № 178, 69 или маршрутках К 178, К 188, К 271, К 70 и К 72.

Часы работы.

Парк работает ежедневно и круглосуточно.

Достопримечательности и развлечения.

Сад скульптур: Первая серия статуй для этой зоны отдыха создана Александром Черницким. Велотрасса - изюминка парка. Велосипедисты и роллеры называют это место райским уголком. Муринский парк пересекает несколько асфальтированных дорожек, предназначенных для катания на велосипедах и роликах.

Красногвардейский район.

1.Полюстровский парк

В 1967 году в Красногвардейском районе был создан и открыт для посетителей новый парк. Он получил стандартное для советской эпохи название – Парк 50-летия Октября. Зона отдыха несколько раз перепланировалась и благоустраивалась. Наиболее заметные изменения были проведены в 1973 и 1987 годах.

Как добраться до парка.

Полюстровский парк находится по адресу проспект Металлистов, 76. Ближайшая станция метро "Ладожская". Добраться сюда можно на троллейбусах № 3, 16, 18, 43.

Достопримечательности.

На территории парка сохранены три искусственных водоема.

2. Парк Малиновка

В 2003-2008 годах несколько гектаров территории парка было отдано под строительство ТРК "Июнь", здание теннисного клуба и кафе. Также из земель парка был изъят участок площадью 0,4 га под постройку временного сооружения церкви Покрова Пресвятой Богородицы, которая в итоге была построена как капитальное сооружение.

Как добраться.

Парк находится по адресу Индустриальный пр., д.24. Ближайшая станция метро "Ладожская".

Часы работы.

Парк открыт ежедневно и круглосуточно.

Достопримечательности.

Парк "Малиновка" является одной из немногих зелёных зон района Ржевка-Пороховые, и потому особенно любим жителями и гостями данной части города.

Невский район.

1. Парк имени Бабушкина

Парк культуры и отдыха им.И.В.Бабушкина - "Парк Сказок" - является одним из старейших зеленых массивов Невского района Петербурга и излюбленным местом отдыха жителей Невской заставы. Основание парка можно исчислять со времен Екатерины II, когда за Невской заставой Петербурга для императрицы был сооружен охотничий замок и началось благоустройство близлежащих лесных массивов.

Как добраться до парка.

Парк культуры и отдыха им. Бабушкина находится по адресу пр. Обуховской Обороны, д. 149. Ближайшая станция метро "Ломоносовская" ) пешком от выхода метро 5 минут).

Часы работы.

Парк работает ежедневно, режим работы аттракционов: ежедневно с 11.00 до 20.00. При неблагоприятных погодных условиях аттракционы могут быть закрыты ранее времени, указанного здесь.

Достопримечательности и развлечения.

Парк им. Бабушкина известен как развлекательный, где множество атракционов, там же находится ледовый каток. Парк культуры и отдыха им. И.В.Бабушкина является объектом, представляющим историческую, научную, художественную и иную культурную ценность.

2. Парк атракционов в парке им. Есенина

Парк представляет множество атракционов. Все развлечения поделены на детскую, взрослую и семейную зоны.

Как добраться до парка.

Парк атракционов в парке им. Есенина находится по адресу ул. Подвойского, 28а. Ближайшас станция метро "улица Дыбенко".

Часы работы.

Парк работает с 11.00 до 20.00 (суббота, воскресенье, праздничные дни и дни школьных каникул).

Развлечения.

Детские аттракционы.

Семейные аттракционы.

Аттракционы для взрослых. Батутный городок. Интерактивный кинотеатр XD. Развлекательные аппараты и призовые аркадные игры. Развлекательно-спортивные аттракционы. Водные аттракционы с большым бассейном, украшением которого является маяк высотой 25 метров.Детские аттракционы. Семейные аттракционы. Аттракционы для взрослых. Батутный городок. Интерактивный кинотеатр XD. Развлекательные аппараты и призовые аркадные игры. Развлекательно-спортивные аттракционы. Водные аттракционы с большым бассейном, украшением которого является маяк высотой 25 метров.

Кировский район.

Лесопарк Александрино

Данная зона отдыха неофициально считается одним из мест памяти известного русского музыканта Виктора Цоя. Все дело в том, что лидер группы «Кино» действительно когда-то жил неподалеку, на проспекте Ветеранов, 99 и часто посещал парк Александрино.

Как добраться до парка.

пр. Народного Ополчения и ул. Козлова. Ближайщая станция метро "Проспект Ветеранов".

Часы работы.

Парк открыт ежедневно и круглосуточно.

Достопримечательности.

Парк считается одним из мест памяти известного русского музыканта Виктора Цоя. Лидер группы "Кино" действительно когда-то жил неподалеку, на проспекте Ветеранов, 99 и часто посещал парк Александрино. Есть даже видеосюжет, в котором Виктор гуляет с новорожденным сыном в этой зоне отдыха. Уже не первое десятилетие поклонники музыканта приходят в парк на прогулки. В ближайшем будущем планируется установка памятника, посвященного великому артисту именно в этой зоне отдыха.

Московский район.

1. Московский парк Победы

Парк был заложен не в честь победы в Великой Отечественной войне, как многие думают, а раньше. В 1937 году архитекторы конструируют планировку парка в стиле всего Московского проспекта, однако в 1945 году стилистика меняется, и парку присваивают гордое имя Московский парк Победы.

Как добраться до парка.

Парк Победы находится по адресу ул. Кузнецовская, 25Б. Ближайшая станция метро "Парк Победы", чей вестибюль расположен на территории парка.

Часы работы.

Парк открыт ежедневно и круглосуточно, вход свободный.

Достопримечательности и развлечения.

В парке находится храм Всех Святых церкви русской, который является также памятником. Гуляя по парку посетителям встретится мемориальная доска на одной из аллей, памятный крест, вытащена из пруда вагонетка, которую использовали для погрузок трупов в печи, и, конечно, памятник "Ротонда". В парке установлено множество памятников, которые несут за собой интересную историю.

Развлечения в парке поделены на два сезона: летний и зимний. В теплое время года можно взять на прокат велосипеды, рыбачить в пруду, кататься на лодках, посетить парк атракционов. А в зимнее время предоставляется возможность покататься на катке или на ватрушке с горки.

2. Парк Авиаторов

На территории, где на сегодняшний день расположен парк Авиаторов, ранее находился главный аэродром Ленинграда. В начале двадцатого века данную базу использовали с целью испытания новой авиационной техники и различных аэропланов. Здесь также проходили обучение и подготавливались к работе авиамеханики и пилоты.

Как добраться до парка.

Парк находится по адресу ул. Кузнецовская. Ближайшая станция метро "Парк Победы", расстояние от метро до парка занимает около одного километра.

Часы работы.

Парк открыт ежедневно и круглосуточно, вход свободный.

Достопримечательности и развлечения.

Пруд парка Авиаторов пользуется популярностью у заядлых рыбаков, которые здесь рыбачат только ради спортивного интереса, так как особо много рыбы здесь не водится.

В шестидесятые годы, было принято решение построить здесь парк Авиаторов, имеющий очень интересную планировку. Взлётная полоса бывшего аэродрома превратилась в Ново-Измайловский проспект. В 1968 году в этом культурном месте было решено установить памятник военным лётчикам, имеющий высоту двенадцать метров.

Фрузнезнский район.

Яблоневый сад

На территории сада, площадь которого составляет более 15 гектар, высажено около 650 плодовых деревьев (яблони, груши, сливы). И теперь сад особенно красив весной, когда он цветет.

Как добраться до парка.

Сад находится по адресу Белградская ул. 16. Ближайшая станция метро "Международная".

Часы работы.

Парк открыт ежедневно круглосуточно, вход свободный.

Достопримечательности сада.

Из названия сада следует, что он славится яблонями. Часто задают вопрос когда цветёт яблоневый сад ? Но точно ответить не возможно, так как всё зависит от погодных условий. Например, в 2017 году яблоневый сад начал цвести очень поздно, так как весна была холодная. Только несколько деревьев во всём парке начали цвести 24 мая 2017 г.. И только около десяти деревьев расцвели 26 мая 2017 г.

Piter.tv выяснил какие парки пользуются большим спросом, в рейтинг 5 популярных парков Петербурга входит:

Парк 300 летия, Остров Новая Голландия, ЦПКиО С.М. Кирова (Елагин Остров), Летний сад, Парк Победы.

Фото: скриншот, fb.ru, guru turizma, весь Петерубрг, гид, архитерктурный сай спб, "вк"- ботанический сад, Санкт-Петербург, syl, оф. сайт парка им. Бабушкина, сайт парка 300 летия, сайт парка Елагин остров, яблоневый сад