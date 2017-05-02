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kalbas90
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Парень на мопеде врезался в иномарку в Петрозаводске

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От удара, байкер совершил сальто.

 2 мая, в 9:25 белая иномарка и мотоциклист столкнулись на пересечении проспекта Ленина и улицы Герцена в Петрозаводске. Как видно на видео, автомобиль двигался вверх по проспекту, затем стал совершать левый поворот в сторону финно-угорской школы. В этот момент байкер на скорости двигался вниз, не притормаживая перед пешеходным переходом, по которому в этот момент шел человек. Мотоциклист врезался в автомобиль, перелетел через машину и сделал кувырок. Через какое-то время лежащий на асфальте мотоциклист начал двигаться.

Теги: авария , дтп , инцидент , мотоциклист , петрозаводск , происшесвтие
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

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