Парень на мопеде врезался в иномарку в Петрозаводске

От удара, байкер совершил сальто.

2 мая, в 9:25 белая иномарка и мотоциклист столкнулись на пересечении проспекта Ленина и улицы Герцена в Петрозаводске. Как видно на видео, автомобиль двигался вверх по проспекту, затем стал совершать левый поворот в сторону финно-угорской школы. В этот момент байкер на скорости двигался вниз, не притормаживая перед пешеходным переходом, по которому в этот момент шел человек. Мотоциклист врезался в автомобиль, перелетел через машину и сделал кувырок. Через какое-то время лежащий на асфальте мотоциклист начал двигаться.