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Парень страшно избил битой девушку у магазина в Петербурге‍

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Ночью у магазина неизвестный напал на несовершеннолетнюю девушку

В ночь на четверг, 16 февраля 2017 года, неизвестный преступник с бейсбольной битой налетел на девушку у магазина и принялся ее избивать. Как стало известно, произошел инцидент на бульваре Красных Зорь.

Известно, что после нападения несовершеннолетней девушке потребовалась госпитализация. Молодую потерпевшую увезли в больницу имени Раухфуса с травмами головы. По предварительным данным, медики оценили ее состояние как удовлетворительное.

Подробности происшествия выясняются; точных данных о мотивах, по которым преступник  нанес своей жертве травмы, не сообщилось.

Видео: из архива 

Теги: бейсбольная бита , избиение , нападение , нападение на девушку , петербург
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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