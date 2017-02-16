Парень страшно избил битой девушку у магазина в Петербурге‍

Ночью у магазина неизвестный напал на несовершеннолетнюю девушку

В ночь на четверг, 16 февраля 2017 года, неизвестный преступник с бейсбольной битой налетел на девушку у магазина и принялся ее избивать. Как стало известно, произошел инцидент на бульваре Красных Зорь.

Известно, что после нападения несовершеннолетней девушке потребовалась госпитализация. Молодую потерпевшую увезли в больницу имени Раухфуса с травмами головы. По предварительным данным, медики оценили ее состояние как удовлетворительное.

Подробности происшествия выясняются; точных данных о мотивах, по которым преступник нанес своей жертве травмы, не сообщилось.

Видео: из архива