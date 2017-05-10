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Жуткое видео из Азии: парашютистка приземлилась на линии электропередач

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В Шри-Ланке женщина с парашютом упала на электропровода, а после приземлилась на землю. Пострадавшей чудом удалось выжить.

В минувший вторник, 9 мая, в сети появилось ужасающее видео из Азии: парашютистка приземлилась на линии электропередач. Судя по всему, инцидент произошел в Шри-Ланке. Известно, что пострадавшую с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

На кадрах можно заметить, как женщина снижается на парашюте. Внезапно она замечает перед собой электропровод и пытается развернуться, однако у нее не получается. Парашютистка резко падает на провода, а спустя несколько минут происходит вспышка, после чего она летит вниз.

Первую помощь пострадавшей оказали очевидцы происшествия.

В настоящее время выясняются детали происшествия. Уже установлено, что женщина является военнослужащей. Сейчас ее жизнь в безопасности.

В начале марта мы сообщали, что в сети появилось шокирующее видео из Чили: парень выжил после падения с 30 метров и ударов тока.
 

Видео: Youtube,  Claudia HD

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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